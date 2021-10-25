عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان، عن البدء بالمقابلات الخاصة بالوظائف الإشرافية لفئة ( مدير ومدير مساعد مدرسة) وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 2021/10/31.

وأكد السلطان في تصريح صحافي، أن المقابلات ستعقد في ثانوية صلاح الدين الكائنة بمنطقة الزهراء بالفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً.

وبين السلطان أنه سيتم إصدار النشرة الخاصة بشروط شغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها غداً الثلاثاء الموافق 2021/10/26 وذلك طبقاً لاحتياجات المناطق التعليمية من الوظائف الإشرافية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين والمرشحين.