وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس جاء كالتالي: نمى إلى علمي أن وزارة المواصلات استعانت بفرق من خارج الوزارة للعمل بمهام وحدات تنظيمية قائمة وفقا للهيكل التنظيمي المعمول به.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- القرارات الإدارية التي شكلت فيها فرق من خارج الوزارة.
2- اختصاصات أعضاء فريق العمل.
3- المؤهلات العلمية لأعضاء الفرق.
4- صورة ضوئية من محاضر الاجتماعات لتلك الفرق معتمدة من اللجنة الفنية في الوزارة.
5- التكلفة المالية للاستعانة بهذه الفرق والمكافآت المالية التي منحت لهم.