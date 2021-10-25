غادر البلاد بعد ظهر اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض.

وكان في وداع سموه على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس ومعالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وعددا من كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



