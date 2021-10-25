أعربت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، عن اعتزازها بفوز التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) بجائزة أفضل مبادرة رقمية حكومية لتجربة العملاء على مستوى الشرق الأوسط للعام 2021 وذلك بعد مرور شهر واحد فقط على بدء المرحلة الأولى من عمل التطبيق.

وقالت الفارس في بيان صحافي اليوم الاثنين، ان التطبيق نال الجائزة ضمن حفل جوائز المشاريع المستقبلية في المجال التكنولوجي المقام على هامش معرض (جيتكس دبي 2021) الذي عقد في الإمارات أخيرا لدوره في توفير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية في الكويت.

وأضافت أن العمل على تطوير التطبيق مستمر ويتطلب تكثيف العمل والتعاون لإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة لتعزيز تجربة أفضل للمستخدمين الذين تجاوز عددهم خلال الشهر الأول لاطلاق المرحلة الأولى منه 190 ألف مستخدم داخل وخارج الكويت.

وذكرت أن إجمالي المعاملات والخدمات المنجزة عبر التطبيق تجاوز 119 ألف خدمة مبينة أن التطبيق بات متاحا للمستخدمين المتواجدين خارج الكويت وبامكانهم اتمام المعاملات الحكومية من قبل الجهات المنضمة للمرحلة الأولى للتطبيق.

وأكدت أن التطبيق يسهم في مرونة إنجاز المعاملات لجميع المواطنين في الخارج لاسيما المسافرين والطلاب والطالبات المبتعثين أوالمرضى ممن يخضعون للعلاج في الخارج ومرافقيهم وكذلك للمقيمين خلال تواجدهم خارج البلاد.

يذكر أن (سهل) تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف شهر سبتمبر الماضي ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.