نأمل أن يكون دور الانعقاد مثمراً..وندعو للاستماع والأخذ بمضامين النطق السامي

أعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، عن أمله وتمنيه بأن يكون دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال16 والمقرر ابتداؤه غدا مثمرا داعيا الى الاستماع والاخذ بمضامين النطق السامي.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الامة اليوم الإثنين "نتشرف يوم غد باستقبال صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الاحمد في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي 16".

وذكر انه تم تأجيل موعد الافتتاح من الساعة 10 صباحا الى 11 صباحا.