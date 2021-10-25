حاز التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) على جائزة أفضل مبادرة رقمية حكومية لتجربة العملاء على مستوى الشرق الأوسط للعام 2021 ضمن حفل جوائز المشاريع المستقبلية في المجال التكنولوجي والذي اقيم على هامش أسبوع مؤتمر جيتكس دبي 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدوره في توفير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية في دولة الكويت.

من جانبها، أعربت وزيرة الأشغال العامة و وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس عن اعتزازها بفوز تطبيق (سهل) بهذه الجائزة التي جاءت بعد مرور شهر واحد فقط على تاريخ بدء المرحلة الأولى لتطبيق سهل.

واضافت الوزيرة الفارس أن العمل على تطوير التطبيق مستمر ويستلزم تكثيف العمل والتعاون لإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق (سهل) خلال الفترة المقبلة لتعزيز تجربة أفضل للمستخدمين الذين تجاوز عددهم خلال الشهر الأول لإطلاق المرحلة الأولى من تطبيق (سهل) 190 ألف مستخدم داخل الكويت وخارجها، كما بلغ إجمالي المعاملات والخدمات المنجزة أكثر من 119 ألف خدمة تم إجراؤها عبر تطبيق (سهل).

وبينت الوزيرة د.رنا الفارس أن التطبيق بات متاحاً للمستخدمين المتواجدين خارج دولة الكويت والذين بإمكانهم إتمام المعاملات الحكومية من قبل الجهات المنضمة للمرحله الأولى لتطبيق (سهل)، وهذا الأمر سيسهم في مرونة إنجاز التعاملات لجميع المواطنين في الخارج من مسافرين او طلاب وطالبات مبتعثين للدراسة بالخارج أو المرضى ممن يخضعون للعلاج في الخارج و مرافقيهم وكذلك للمقيمين خلال تواجدهم خارج البلاد.