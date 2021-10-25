لطالما كان الإرهاق وتصلب العضلات إرثا لساعات من الجلوس في مقاعد الطائرات الضيقة في الرحلات الجوية العابرة للقارات.

ولكن الركاب في أطول الرحلات الجوية العالمية سوف يحصلون على تمارين مخصصة للمساعدة في التخفيف من هذه الآثار.

وقالت الشركة الناقلة الوطنية السنغافورية مؤخرا إن الركاب على متن رحلاتها الطويلة المباشرة من دون توقف من الولايات المتحدة وإليها سوف يستطيعون اعتبارا من كانون ثان /يناير الحصول على بعض التمارين خلال تلك الساعات التي يبدو أنها بلا نهاية وهم على ارتفاع 30 ألف قدم.

وبحسب الخطوط الجوية السنغافورية، "طور الخبراء " من منتجع جولدن دور الصحي "مجموعة واسعة من قوائم الطعام وبرامج التمارين والإطالة وكذلك محتوى آخر مصمم خصيصا لركاب الخطوط الجوية السنغافورية".

ولكن التمارين سوف تكون "محدودة" والتي يمكن للركاب "أدائها في مقاعدهم لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز المرونة وتعزيز الانتباه قبل الوصول إلى وجهتهم المقصودة".

وبالتالي يبدو أنه لا يوجد تمارين القرفصاء في الممرات.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إن هذا النظام سوف يطبق في مسار لوس أنجليس أوائل العام المقبل قبل أن يمتد إلى سان فرانسيسكو،ثم فيما بعد إلى خدمات نيويورك وسياتل المتوقفة حاليا.

وأضافت حكومة سنغافورة مؤخرا الولايات المتحدة إلى قائمتها للدول التي يمكن للمسافرين منها دخول الدولة المدينة بدون الخضوع لحجر صحي في حال تلقوا لقاحا ضد كوفيد.19-

يذكر أن الخطوط الجوية السنغافورية أطلقت في 2018 ما اعتبر أطول رحلة جوية في العالم عندما سيرت أول رحلاتها بدون توقف إلى نيويورك التي استمرت 18 ساعة.