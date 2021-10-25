من المقرر أن يعمل مطار "هيثرو" في لندن مع شركة "فيرتيكال إيروسبيس جروب" المحدودة الناشئة، لتقديم خدمات مركبات التاكسي الطائر في مركز المملكة المتحدة بحلول منتصف العقد الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن مطار "هيثرو" سيقوم باستكشاف كيفية ملاءمة المركبة الكهربائية التي ستقوم شركة "فيرتيكال" بتصنيعها، ضمن عملياتها، بينما يقوم بالعمل مع المنظمين، ويسعى لتقليل تأثيرات التجربة على المجتمع، بحسب ما ورد في بيان اليوم الاثنين.

ويشار إلى أن شركة "فيرتيكال" لديها صفقات أولية لبيع 1350 من مركباتها من طراز "في إيه - إكس 4 "، المخصصة لاستيعاب أربعة ركاب وطيار واحد، لعملاء من بينهم شركة "فيرجن أتلانتيك إيرويز ليمتد" التي تتخذ من هيثرو مقرا لها، مقابل 4ر5 مليار دولار.

ومن المقر أن تقوم لندن وطوكيو وساو باولو باختبارات لمركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، والتي تتسم بأنها أكثر هدوءا وأنظف وأرخص من المروحيات.