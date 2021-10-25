افتُتح معرض البصرة الدولي الأول للكتاب يوم الأربعاء (20 أكتوبر تشرين الأول) وضم أكثر من 250 ناشرا من مختلف أرجاء العالم.

يقدم المعرض، الذي يضم أكثر من مليون عنوان للقراء ومحبي الكتب العراقيين، مجموعة من الروايات من أشكال أدبية مختلفة والكتب في مجالات السياسة والاقتصاد والدين والعلوم.

ويعطي المعرض فرصة للمؤلفين والناشرين للقاء وتبادل الخبرات.

وتقول منتهى عمران، وهي كاتبة من البصرة، "هنا سيجري التبادل المعرفي والأدبي والعلمي أيضا بين شتى الدور، دور النشر سواء كانت العربية أو العراقية. وهذا سيتيح لنا الفرصة على التعارف والتمازج بين كل هذه الجهات وراح نتعرف أيضا بصفتنا ككُتّاب إني واحدة من الكاتبات اللواتي أتمنى أن يكون لكتابي حضور في الدول العربية وكذلك مؤكد أن الكُتّاب العرب يحبون أن يكون لهم محل أو مكان لدى القراء في البصرة".

وقال إيهاب القيسي، مدير معرض البصرة للكتاب، "يعرض بالمعرض ما يقارب المليون عنوان، طبعا هذه الدورة هي انطلاقة لمعارض الكتاب في البصرة كون أول مرة يقام معرض بهذا الحجم في هذه المدينة".

وأشاد هشام كرم، من دار الساقي لبنان، بالمعرض قائلا "الانفتاح العام على عدة ثقافات هو النمو الفكري للإنسان حتى يطلع من هذا الانغلاق على حاله والأفكار المسبقة الي تكون عنده عن عدد من الشعوب. أهم ما في معارض الكتب هو هذا التبادل الثقافي والتبادل الإنساني بين الأشخاص. نتعرف على بعض ونتعرف على ثقافات بعض".

وقال محمود مدبولي صاحب ومدير عام مكتبة مدبولي مصر "كتاب البي.دي.إف أو الكتاب الإلكتروني ازدهر وأخذ نشاطه في ظل أزمة كورونا، بس الكتاب الورقي رجع يستعيد (مكانته) ثاني بقوة مع انتشار المعارض وإقامة المعارض في الوطن العربي".

والمعرض هو الأول في العراق منذ بدء جائحة فيروس كورونا وسيستمر حتى نهاية الشهر الحالي.