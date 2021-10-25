أظهرت نتائج استطلاع أجراه مكتب الإحصاء التشيكي اليوم الإثنين تراجع الثقة في الاقتصاد في تشرين أول/أكتوبر.

تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد إلى 3ر95 % في تشرين أول/أكتوبر من 2ر96 في أيلول/سبتمبر.

وتراجع مؤشر الثقة في الأعمال إلى 7ر94 % في تشرين أول/أكتوبر من 3ر95 % في الشهر السابق عليه.

تراجع مؤشر الثقة الصناعية إلى 6ر88 % في تشرين أول/أكتوبر من 5ر92 % في الشهر السابق عليه.

ومازالت الثقة في البناء والتشييد ثابتة عند 6ر111، بينما ارتفعت الثقة في التجارة إلى 9ر105 من 6ر103 .

وتراجعت ثقة المستهلكين إلى 5ر98 في تشرين أول/أكتوبر من 7ر100 قبل شهر.