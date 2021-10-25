لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وفقد أثر ثلاثة آخرين جراء انهيار ثلجي في تشيمبورازو، أحد جبال الإكوادور البركانية (وسط)، على ما أعلنت السلطات

وكانت حصيلة سابقة لجهاز الأمن قد أشارت إلى مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخَر بجروح جراء الانهيار الثلجي.

وقال رجال الإطفاء في بيان، إن هناك ثلاثة متسلقين فقِد أثرهم وثلاثة قتلى وثلاثة جرحى، بينما أنقِذ سبعة أشخاص.

ووفقا لصحيفة "كيتو إل كوميرسيو"، فإن المتسلقين الذين صعدوا إلى تشيمبورازو إكوادوريون.

وقال رجال الإطفاء إن الانهيار الثلجي غير مرتبط بنشاط البركان، بل نتج عن "الظروف المناخية".

وأوضح جهاز الأمن في بيان أن "مجموعة من الأشخاص كانت تتسلق تشيمبورازو المغطى بالثلج عندما غمرَهم انهيار ثلجي على ارتفاع 6100 متر" فوق مستوى سطح البحر.

وتشيمبورازو بركان تغطيه الثلوج في الإكوادور، ويصل ارتفاعه إلى 6293 مترا.