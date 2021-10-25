ذكرت شركة (سيلتريون) للأدوية الكورية الجنوبية / اليوم الاثنين /، أنها ابتكرت اختبارا ذكيا ذاتيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "DiaTrust COVID-19 Ag Home Test" ، يتيح لأى شخص الكشف عن إصابته بالفيروس فى المنزل .. كاشفة عن حصولها على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأضافت - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه تم تطوير المنتج بشكل مشترك بين شركة سيلتريون وشركة هوماسيس للرعاية الصحية الكورية .. موضحة أن المنتج يستخدم جسما مضادا يرتبط على وجه التحديد بفيروس كورونا ويكتشف العدوى في غضون 15 دقيقة ، ولذلك فإنه يعد الأنسب لتحديد العدوى الحادة أو المبكرة لفيروس كوفيد-19.

وأشارت الشركة إلى أن مجموعات الاختبار الذاتي حصلت أيضا على الموافقة الطارئة لاستخدامها من قبل دول أخرى بما فيها كوريا الجنوبية ، كما أنها تستخدم في العديد من الدول الأوروبية.