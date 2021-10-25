حذر رئيس الوزراء البولندي مايتوش مورافيتسكي الاتحاد الأوروبي من بدء ما وصفه" بالحرب العالمية الثالثة" من خلال منع حصول البلاد على تمويل من الكتلة الأوروبية.

وقال في حوار نشر في صحيفة فايننشال تايمز اليوم الاثنين " الحكومة سوف تدافع عن حقنا بأي وسيلة متاحة"، مشيرا إلى أن بولندا قد تعرقل خطط الكتلة الأوروبية الطموحة لخفض الانبعاثات الغازية .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه يبدو أن نبرة رئيس الوزراء الصارمة جاءت بعدما هدأت التوترات بين الكتلة الأوروبية وبولندا نوعا ما بعد إصدار المحكمة الدستورية البولندية قرارا برفض منح القانون الأوروبي أولوية، مما يقوض النظام القانوني في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من مناقشة قادة دول الاتحاد هذه القضية خلال قمتهم الأسبوع الماضي، فقد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم كيفية التعامل مع أزمة حكم القانون في بولندا، عقب أن قال مورافيتسكي للقادة إن حكومته ستحل الآلية المثيرة للجدل المتعلقة بالإجراءات التأديبية للقضاة.

ولكن مورافيتسكي قال إن على المفوضية الأوروبية العدول عن قرارها الذي اتخذته في أيلول/سبتمبر الماضي بتحصيل غرامات يومية ضد بولندا لعدم تطبيق أحكام المحكمة العليا الأوروبية المتعلقة بالتعديلات في المحاكم.

وأضاف" هذا سيكون القرار الأكثر حكمة الذي ستتخده المفوضية ".