كشف نجم البوب البريطاني إد شيرين عن إصابته بكوفيد-19، وذلك قبل أقلّ من أسبوع من صدور ألبومه الجديد المرتقب جدّا.

وكتب المؤلّف والمغني الذي اشتهر بفضل أغنية "شايب أوف يو" سنة 2017 على حسابه في "إنستغرام"، "أريد أن أقول لكم بإيجاز إنني للأسف مصاب بكوفيد وسوف أعزل نفسي".

وأردف الفنان البالغ من العمر 30 عاما الذي يعيش في سافلك في شرق إنكلترا "سيتعذر عليّ الإيفاء شخصيا بالتزاماتي في الوقت الراهن. وسأحاول أن أقدّم أكبر عدد من المقابلات والعروض من منزلي".

ومن المفترض أن يصدر ألبومه الجديد "=" في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر وكان قد أعدّ لمقابلات وعروض في هذه المناسبة.

وأحيا إد شيرين عرضا في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر في لندن خلال حفل تسليم جوائز "إيرثشوت" من أجل المناخ المنظّم برعاية الأمير وليام.

ويشكّل هذا الألبوم الجديد عودة المغني إلى الساحة الفنية التي انقطع عنها لفترة بعد ولادة ابنته في صيف العام 2020.

وتشهد بريطانيا، وهي أحد البلدان الأكثر تأثّرا بجائحة كوفيد-19 في أوروبا مع حوالى 140 ألف حالة وفاة، تفشيا للفيروس حاليا يعد بين الأشد في العالم.