واصل الصربي نوفاك جوكوفيتش، الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس الصادر اليوم /الاثنين/ برصيد 11430 نقطة.

وشهد تصنيف العشرة الأوائل لهذا الأسبوع تغييرات في نقاط بعض اللاعبين، حيث حافظ الروسي دانييل ميدفيديف على مركزه الثاني برصيد 9630 نقطة.

وجاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فى المركز الثالث برصيد 7930 نقطة، يليه الألماني ألكسندر زفيريف بـ6680 نقطة، واحتل الاسباني رافاييل نادال المركز الخامس برصيد 5635 نقطة، يليه السادس الروسي آندري روبليف برصيد 5560 نقطة .

وحافظ الإيطالي ماتيو بيريتيني على مركزه السابع برصيد 4688 نقطة، وتقدم النرويجي كاسبر رود مركزا واحدا ليصبح الثامن برصيد 3615 بدلا من النمساوي دومينيك تيم الذي احتل المركز التاسع برصيد 3405 نقطة، يليه البولندي هوبرت هوركاتش عاشرًا برصيد 3378 نقطة .

وتأخر السويسرى روجيه فيدرر 4 مراكز ليصبح في المركز الخامس عشر برصيد 2785 ، نظرًا لابتعاده خلال الأشهر الماضية عن المنافسات للإصابة .