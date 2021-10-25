تم توسيع منطقة فرض رسوم التلوث على المركبات القديمة في لندن بشكل كبير، ما أثر على عشرات الآلاف من سائقي السيارات.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، يدفع سائقو المركبات التي لا تفي بالحد الأدنى من معايير الانبعاثات 5ر12 جنيها استرلينيا (17 دولارا تقريبا) كرسوم للقيادة في منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية، والتي تم توسيعها إلى 18 ضعفا اليوم الاثنين.

وتم تحديد منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية في نيسان/أبريل 2019، ولكنها في السابق كانت تغطي فقط المنطقة نفسها الخاضعة لرسوم الازدحام في وسط لندن.

وتشمل المنطقة الآن جميع الطرق الدائرية الشمالية والجنوبية، في محاولة لتعزيز جودة الهواء.

ويتم فرض رسوم التلوث أيضا في برمنجهام وباث، كما أنها مقترحة في مدن بجميع أنحاء انجلترا واسكتلندا، من بينها بريستول وإدنبره وجلاسكو ومانشستر ونيوكاسل وبورتسموث.

ويتوقف إلزام السيارة برسوم لندن على كمية ثاني أكسيد النيتروجين التي تنبعث منها.

يشار إلى أن غاز ثاني أكسيد النيتروجين يضر بالرئتين، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالات مرضية مثل الربو وأمراض الرئة والقلب.