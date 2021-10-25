قال رئيس تسلا التنفيذي إيلون ماسك في تغريدة على تويتر إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية قررت تأجيل إطلاق برمجياتها الجديدة للقيادة الذاتية إف.إس.بي 10.3 بسبب مشكلات ظهرت خلال الاختبارات النهائية للنسخة التجريبية.

وقال ماسك على تويتر "نرى بعض المشكلات في 10.3، لذا نعود إلى 10.2 مؤقتا".

وقال "يرجى ملاحظة أن هذا أمر متوقع من نسخة تجريبية لبرمجيات".

تم الإعلان عن إصدار نظام مساعدة القيادة الجديد لمالكي طرازات تسلا، والذي قالت الشركة إنه يحتوي على العديد من التحسينات.

قال ماسك إن إطلاقه ربما يتأخر ليوم واحد.

ولم تتوافر اليوم معلومات بشأن الموعد المحتمل الجديد للإصدار، سواء من ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي أو من المكتب الصحفي لتسلا.