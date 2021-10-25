ذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية ، اليوم الاثنين، أنه تم إعادة فتح مدرسة ابتدائية في محافظة فوكوشيما اليابانية تضررت جراء الزلزال وأمواج التسونامي، كموقع تذكاري عقب مرور أكثر من 10 سنوات على الكارثة .

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن المدرسة تقع في منطقة ساحلية واجتاحتها أمواج التسونامي في شهر مارس عام 2011.. مشيرة إلى أنه تم المحافظة على المدرسة التي غمرتها أمواج التسونامي للتذكير بالأضرار التي لحقت بجدرانها وأرضياتها بالاضافة إلى وجود آلة أرجن الموسيقية مغطاة بالطين حيث ظلت على حالها منذ الكارثة.