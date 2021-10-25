أكد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن مسؤولية الهزيمة أمام ليفربول أمس تقع على عاتق الفريق فقط، وأن جمهور النادي يستحق أفضل من هذا.

وكتب رونالدو - على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "في بعض الأحيان تكون النتيجة ليست التي نكافح من أجلها، أحيانًا لا تكون النتيجة هي التي نريدها، هذه مسؤوليتنا، على عاتقنا نحن فقط، لأنه لا يوجد أحد آخر يمكن لومه".

وأضاف رونالدو "مرة أخرى كان جمهورنا مذهلاً في دعمه المستمر، إنهم يستحقون أفضل من هذا، أفضل بكثير، والأمر متروك لنا لتقديم الأفضل، الوقت الآن".

وقاد محمد صلاح، ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد" بخماسية دون رد، في الدوري الإنجليزي ، وسجل 3 أهداف "هاتريك" وصنع هدفًا.