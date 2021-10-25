تسعى الحكومات المحلية في الدنمارك للحصول على إذن لاستخدام الضرائب لبناء محطات شحن للسيارات الكهربائية، لضمان وصول البنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية إلى ما بعد المدن الكبرى، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية نقلا عن المسؤولة المحلية، بيرجيت إس. هانسن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن هانسن القول إنه إذا لم يقم القطاع الخاص ببناء محطات الشحن، فيجب أن يكون لدى الحكومة المحلية الخيار.

ومن جانبه، يقول وزير النقل بيني إنجلبريخت، إنه يجري مفاوضات حاليا من أجل التوصل إلى حل مع سياسيين آخرين.

جدير بالذكر أن عدد المركبات الكهربائية قد تضاعف أربع مرات خلال السنوات الماضية في الدنمارك، بينما زاد عدد السيارات الهجين بنحو ستة أضعاف، بحسب ما ذكرته صحيفة "يولاندس بوستن".