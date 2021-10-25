قال راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة قطر إن ألمانيا تعتبر شريكا تجاريا هاما لدولة قطر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5ر1 مليار يورو خلال العام الماضي.

ولفت العذبة ، خلال اجتماع الأعمال القطري الألماني الذي عقدته الغرفة بمقرها في الدوحة ، بحضور جورج ميلانين مسؤول التخطيط بإدارة صناعات الأمن والدفاع بوزارة الاقتصاد والطاقة الالماني ، و اندرياس بيرج نائب السفير الألماني لدى دولة قطر ، إلى أن هناك أكثر من 150 شركة ألمانية تعمل في السوق القطرية في مجالات متنوعة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها.

وأوضح العذبة أن التجارة بين البلدين بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو مليار يورو محققة نموا بنسبة 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 830 مليون يورو، معتبراً أن العلاقات المتميزة التي تجمع قطر والمانيا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية تمثل أساسا متينا لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في كلا الجانبين.

وعن الاستثمارات القطرية في المانيا، قال العذبة إن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لدولة قطر حيث تستثمر قطر في عدد من القطاعات الألمانية مثل صناعة السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية .

من جانبه، أشاد جورج ميلانين بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر وألمانيا، مضيفا أن الوقت مناسب للجانبين لإقامة أعمال مشتركة لا سيما مع اقتراب استضافة كأس العالم بقطر .2022

وأوضح ميلانين أن دولة قطر مهتمة بالاقتصاد الرقمي مما يفتح الباب أمام الشركات الألمانية للتعاون مع نظيرتها القطرية في هذا الجانب.

وشارك في الاجتماع ممثلو 13 شركة ألمانية متخصصة في تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وإدارة وحماية البيانات الإلكترونية، وأنظمة الرادارات والمجسات، وأنظمة الحماية المدنية، وتقنيات مكافحة الحرائق .