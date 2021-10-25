أعلن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية ثاناكورن وانجبونكونجتشانا أن بلاده تتطلع إلى جذب أكثر من مليون سائح إليها خلال موسم الذروة من نوفمبر إلى مارس القادمين، في الوقت الذي شرعت فيه المملكة التايلاندية في تحرير القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المتحدث - في بيان نقله موقع /هوا هن اكسبات نيوز/ الإخباري التايلاندي أن هيئة السياحة في تايلاند تتوقع أن تحقق الأنشطة السياحية في البلاد خلال العام المقبل ما لا يقل عن 50 % من الإيرادات المحققة في عام 2019.

يذكر أنه قبل جائحة كورونا، استقبلت تايلاند ما يقرب من 40 مليون زائر أجنبي أنفقوا أكثر من 57 مليون دولار أمريكي.