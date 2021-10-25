دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين إلى إطلاق ممر سفر في جنوب شرق آسيا لإنعاش الاقتصاد مع انحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

وقال جوكو إن هناك دولا في المنطقة فرضت عددا من أشد القيود في العالم للحد من انتشار كورونا.

كما قال جوكو في منتدى أعمال قبل قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مقرر عقدها من غد الثلاثاء إلى يوم الخميس: "يجب تسريع الانتعاش الاقتصادي للآسيان من خلال إعادة تنشيط السفر، بما في ذلك السياحة الآمنة".

وقال: "مع تزايد السيطرة على وضع كورونا، يمكن تخفيف القيود على التنقل".

وأضاف أن ما يسمى بترتيب ممر سفر الآسيان الذي اقترحته إندونيسيا العام الماضي يجب تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وفي 14 تشرين أول/أكتوبر، أعادت إندونيسيا فتح جزرها السياحية في بالي وأرخبيل رياو لاستقبال الزوار من 19 دولة، لكن دول الآسيان الأخرى، بما في ذلك ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، لم تكن من بين هذه الدول.