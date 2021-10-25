دعا وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، مناهضي التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد المسبب لـ(كوفيد-19) إلى البقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.

وقال جاويد ـ في تصريحات متلفزة بحسب ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني ـ "رسالتي إلى مناهضي التطعيم هي أنه إذا لم يكن ذلك من أجلك، فلا بأس ، فقط عليك البقاء في المنزل، لكن اترك الآخرين وشأنهم".

وأضاف "أنني اتجه إلى جعل لقاحات كوفيد إلزامية لبعض الاشخاص من بينهم موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد كما حدث مع موظفي الرعاية الاجتماعية، وأن التغيير سيدخل حيز التنفيذ في 11 نوفمبر المُقبل".