أعلنت الهيئة العالمية للارصاد الجوية اليوم الاثنين أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض وصلت لمستوى قياسي عام 2020، حيث ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة أكبر من متوسط الزيادة المسجلة للعقد من 2011 حتى .2020

ووفقا للمنظمة فإنه بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، انخفضت الانبعاثات الجديدة بنسبة 6ر5% العام الماضي. مع ذلك، لم يكن لهذا تأثير يمكن رصده على تركيزات الغازات الحالية في الغلاف الجوي أو على معدلات نموها.

وتأتي هذه الانباء في الوقت الذي يستعد فيه قادة العالم للاجتماع في جلاسكو الأحد المقبل في بداية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في محاولة للاتفاق على اتخاذ إجراء مهم للحد من الانبعاثات العالمية.

ويعد ثاني أكسيد الكربون القوة الدافعة الأبرز للاحترار العالمي ، وترتبط قدرة الانسان على الحد من الانبعاثات بصورة مباشرة بما إذا كان يمكن تجنب التغير المناخي خلال عقود أم لا.