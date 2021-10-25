التقى المواطنين اصحاب الشكاوى ووجه بحلها وفق الإجراءات القانونية

التقى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي صباح اليوم الإثنين في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة اليه ووجه بسرعة حلها بعد عرضها على الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص وفق الإجراءات القانونية .

وأكد الشيخ ثامر العلي على استمرار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها وزارة الداخلية في جميع قطاعاتها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه معاملات المواطنين وإيجاد حلول مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

كما استقبل العقيد د. عبد العزيز منصور الميل والعقيد د. احمد عبد الله الحبيب من الادارة العامة للتحقيقات (كلا على حدة) وقدما له نسختين من رسالتي الدكتوراه .

ورحب العلي بضيفيه، مؤكدا على اهمية مواصلة التحصيل العلمي لمنتسبي وزارة الداخلية بما يسهم في صقل قدراتهم العلمية والعملية و رفع مستوى الاداء الامني في جميع قطاعات وزارة الداخلية .

ومن جانبهما شكر العقيد دكتور عبد العزيز منصور الميل والعقيد دكتور احمد عبد الله الحبيب وزير الداخلية على حسن الاستقبال، وما تقدمه الوزارة من دعم ومساندة لمنتسبيها من اجل مواصلة مسيرتهم العلمية .

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية يستقبل الإخوة المواطنين الكرام في مقر وزارة الداخلية بصبحان يوم الاثنين من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا و تكون المقابلات بتحديد موعد مسبق عن طريق الهاتف رقم (25200641) خلال الدوام الرسمي ، أو عن طريق الواتساب رقم (96031116 ) أو البريد الالكتروني ([email protected]) او من خلال الحضور شخصيا لمكتب خدمة المواطن بالوزارة بوابة رقم (3) لتقديم الطلب والمستندات اللازمة وسيتم التواصل مع مقدم الطلب هاتفيا لتحديد موعد المقابلة الشخصية مع الوزير.