أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™️ اليوم الإثنين 25 أكتوبر في الدوحة وذلك وفق أسبقية الشراء.

وستشهد البطولة في أول أيامها افتتاح استادين من استادات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، وهما استاد البيت واستاد راس أبو عبود، وذلك عقب الإعلان عن جاهزية استاد الثمامة، سادس استادات المونديال اكتمالاً.

وستستمتع الجماهير بمشاهدة تلك الصروح المعمارية المبتكرة عن كثب ومتابعة منتخباتها وهي تتنافس على التتويج بلقب أول بطولة تجمع كافة المنتخبات العربية تحت مظلة الفيفا.

وستتاح التذاكر في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة وفق أسبقية الشراء، وسيجري التأكيد عليها فور سداد ثمنها. ولا تزال تذاكر جميع المباريات متاحة، بما فيها تذاكر مباراة الافتتاح في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني في استاد البيت الذي سيشهد لقاء قطر والبحرين، وتذاكر مباراة الإمارات وسوريا في استاد راس أبو عبود في أول أيام البطولة.

كما تتوافر مجموعة من التذاكر منخفضة الأسعار، إذ تبلغ تكلفة تذكرة الفئة الرابعة 25 ريالًا قطريا (حصرياً للمقيمين في دولة قطر)، وذلك لجميع المباريات باستثناء مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية، ويمكنكم الاطلاع على جميع مراحل المبيعات وأسعار التذاكر عبر: FIFA.com/tickets.

وسيتمكن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد بفضل الطبيعة المتقاربة المسافات للبطولة، وإمكانية التنقل بين الاستادات عبر شبكة النقل المتطورة التي تربط بينها، كالمترو ووسائل النقل العامة، والاستمتاع بلمحة عما ينتظرهم في مونديال قطر 2022. ويمكن للجماهير الاطلاع على المباريات التي يمكنهم حضورها خلال يوم واحد عبر هذا الرابط.

ويمكن شراء التذاكر من مركز البيع الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمركز الدوحة للمعارض (محطة مترو القصار) بداية من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وتعتبر شركة VISA هي الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم لخدمات الدفع، وهي طريقة الدفع المفضلة لشراء تذاكر كأس العرب FIFA قطر 2021™️.

بطاقة المشجع

بطاقة المشجع هي بطاقة تعريفية ذكية مصمّمة لتزويد المشجعين في قطر بتجربة رائعة، وستكون إلزامية لكل من يحمل تذكرة لحضور مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™️، إذ ستكون أداة لتحديد الهوية، وتتيح الدخول إلى استادات البطولة مصحوبة بتذكرة صالحة تم شراؤها عبر FIFA.com/tickets.

كما يمكن للمشجعين الوافدين من الخارج استخدام بطاقة المشجع للدخول إلى دولة قطر عدة مرات، بشرط أن يحملوا جواز سفر ساري المفعول ومعترف به من السلطات القطرية. وستوفر بطاقة المشجع لحاملها إمكانية الاستفادة من عدد من الخدمات والمزايا المتعلقة بالنقل والسياحة وغيرهما.

ويجب على الجماهير التقدم بطلب الحصول على بطاقة المشجع مباشرة بعد حجز التذكرة واستلام رقم تسجيلها على البريد الإلكتروني. ويمكن تقديم طلبات الحصول على بطاقة المشجع عبر الإنترنت، والاطلاع على المزيد من المعلومات عبر: (FAC21.qa).

وتتولى الجهات المعنية في دولة قطر عملية إصدار جميع بطاقات المشجعين، ولا يُعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولاً عن طلباتها أو إصدارها أو استخدامها.

التدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد -19

في ضوء التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفق الإجراءات المطبقة سلفاً خلال كأس العالم للأندية FIFA 2020™️، والتصفيات المؤهلة لكأس العرب FIFA قطر 2021™️ في يونيو الماضي؛ سيطبق البلد المستضيف كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة كافة المشاركين في المنافسات، وعلى كافة الحضور الالتزام بإرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وتوجيهات وزارة الصحة العامة.

وستتاح المزيد من المعلومات على موقع FIFA.com حول إجراءات السلامة للوقاية من الوباء وكيفية الوصول إلى استادات كأس العرب FIFA قطر 2021™️. ويُشترط على جميع حاملي التذاكر الحصول على جرعات التطعيم الكاملة من أحد اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، وذلك وفق المتطلبات السارية حاليا.