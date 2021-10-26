جورج ريشاني: البنك حقق أداء مالياً قوياً مدعوماً بنظرة متفائلة لتحسُّن الاقتصاد الكويتي

عملياتنا بالإمارات ومصر تحقق أداء جيداً.. مع زيادة الإيرادات التشغيلية في مصر 12%

«الأهلي» مستمر باستراتيجيته لإعادة تنظيم الميزانية وزيادة التعاون عبر كيانات المجموعة

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حقق البنك ربح صافي بلغ 21.1 مليون دينار، بالمقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 7.9 ملايين دينار في ذات الفترة من 2020، كما بلغت ربحية السهم 9 فلوس، بالمقارنة مع خسارة بمقدار 9 فلوس عن ذات الفترة من 2020. وأوضح البنك في بيان صحافي، أن الإيرادات التشغيلية بلغت 116.4 مليون دينار، بزيادة 13% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2020، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 62 مليون دينار، بزيادة 17% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2020، ويعزى هذا التحسن بالأداء إلى كفاءة إدارة تكلفة الأموال، وتحسن الدخل من الرسوم والعمولات، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.



أما إجمالي الموجودات، فقد ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى 5.2 مليارات دينار بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات وتحسن الموجودات السائلة، بينما انخفضت القروض والسلفيات بنسبة 3% لتصل إلى 3.2 مليارات دينار.



ونمت ودائع العملاء بنسبة 13% لتصل إلى 3.8 مليارات دينار. وتتميز الميزانية العمومية للبنك بوضعها الجيد مع رأس المال القوي والسيولة الكافية ومعدلات التغطية العالية للقروض المتعثرة. وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.6% وهي مغطاة بمخصصات تصل نسبتها إلى 258%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.15% فيما بلغت حقوق المساهمين 512 مليون دينار.



أداء مالي قوي



وفي معرض تعقيبه على هذه البيانات المالية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جورج ريشاني: «لقد حقق البنك أداء ماليا قويا، مدعوما بنظرة مستقبلية حذرة يسودها التفاؤل بشأن تحسن الاقتصاد الكلي للكويت، كما انخفضت تكلفة الأموال لدينا نتيجة إدارتها بشكل فعال».



وأضاف: «أما عملياتنا في الإمارات ومصر، فهي مستمرة في الأداء الجيد، مع زيادة الإيرادات التشغيلية في مصر بنسبة 12%، لتسلط هذه النتائج الضوء على تقدم البنك خلال الفترات المالية هذا العام وتؤكد أننا نسير على النهج السليم لتقديم نتائج مالية مستدامة لمساهمينا».



وأكد ريشاني أن البنك الأهلي مستمر في تطبيق استراتيجيته لإعادة تنظيم الميزانية، بالتركيز على زيادة أوجه التآزر والتعاون عبر كيانات المجموعة، لخدمة جميع عملاء بشكل كامل في المناطق الجغرافية التي نمارس فيها عملياتنا.



وتابع، بالقول: «سنواصل تركيزنا مستقبلا على أهدافنا الاستراتيجية من أجل تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهمينا. وعلاوة على ذلك، فإن استثماراتنا في التحول الرقمي تحقق لنا الكفاءات المطلوبة داخل مؤسستنا، وسنستمر في الاستثمار في موظفينا وتقنياتنا وقدراتنا التي تشكل جزءا أساسيا من استراتيجية النمو لدينا».



إصدار السندات



نجح البنك الأهلي الكويتي مؤخرا في تدشين أول إصدار لسندات مقومة بالدينار الكويتي بقيمة 50 مليون دينار والذي شهد إقبالا قويا من قبل المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب مبلغ الإصدار المستهدف، ومما لا شك فيه أن نجاح إصدار هذه السندات يدل على ثقة السوق في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام والبنك الأهلي الكويتي بشكل خاص.



وتماشياً مع تركيز البنك على تحسين خدمة العملاء من خلال التحول الرقمي، أطلق البنك برنامج المحادثة الذكي للعملاء «Ask Sanad» وأعلن عن الإنجاز الناجح للمرحلة الأولى لإثبات المفهوم الخاص بحلول تكنولوجيا سلسلة الكتل (Blockchain) والنموذج الإلكتروني «اعرف عميلك» (eKYC).



التطور الرقمي



كما قام البنك مؤخرا بتطوير منصته المصرفية الإلكترونية الأساسية لدعم نظام الكويت الوطني للمدفوعات وترقية مستوى نظام بطاقات الائتمان إلى أحدث نسخة من هذا النظام.



وقد أطلق البنك مؤخرا حساب السحب الأول «الفوز»، والذي يهدف إلى تسهيل ونشر ثقافة ادخار إيجابية بين المواطنين الكويتيين والمقيمين. ويقدم حساب «الفوز» أكبر جائزة سحب أسبوعية بمبلغ 10 آلاف دينار وجائزة السحب الكبرى والتي سيتم دفعها على مدى 10 سنوات بمعدل 5 آلاف دينار شهريا.



ويواصل البنك الأهلي الكويتي التركيز على تطوير موظفيه من خلال إطلاق برنامج الخريجين «Moody’s - ABK»، تماشيا مع التزام البنك بإنشاء وتبني ثقافة قوية تقوم على الأداء بهدف تطوير المواهب وتعزيزها داخل البنك، كما يتم تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم والتطوير. وقد وضع البنك خطة تعليم وتطوير فعالة للغاية تتضمن التعلم المجاني من خلال العديد من المنصات الإلكترونية.















أرقام ذات دلالة















٭ 17% ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 62 مليون دينار.



٭ 4% نمو إجمالي الموجودات إلى 5.2 مليارات دينار.



٭ 3% انخفاض القروض والسلفيات إلى 3.2 مليارات دينار.



٭ 13% نمو ودائع العملاء إلى 3.8 مليارات دينار.



٭ 2.6% نسبة القروض المتعثرة.. و258% معدل تغطيتها.



٭ 17.15% معدل كفاية رأس المال.. و512 مليون دينار حقوق المساهمين.