

كيف تختفي تجاعيد الجبين دون جراحة ولا بوتوكس؟



بات من المعروف لدى معظم الناس أن التجاعيد التعبيرية تنتج عن تقلصات طبيعية لعضلات الوجه المرافقة لحركة الجبين والحاجبين، وتزداد حدتها مع انخفاض إنتاج الكولاجين في البشرة ما يفقدها ليونتها ومتانتها.



وإذا لم تكن هناك طريقة سحرية لإخفاء هذه التجاعيد، فإن أخصائيي التجميل يوصون ببعض الحيل الكفيلة بتأخيرها والتخفيف من حدتها.



تعتبر التمارين الخاصة بالوجه وسيلة طبيعية فعالة للتخفيف من تجاعيد الجبين، كونها تسمح بضبط التقلصات العضلية وبالتالي الحفاظ على شباب الوجه. وللتخفيف من تجعيدة الأسد، يجب البدء بتطبيق الكريم المضاد للتجاعيد ثم قطب الحاجبين في الوقت الذي يتم فيه الضغط لخمس ثوان بواسطة إصبعي السبابة على مكان تجعيدة الأسد دون القيام بأي تقلصات في باقي مناطق الوجه. وعقب ذلك يتم تمسيد البشرة على مستوى الحاجبين باتجاه الصدغين. ينصح بتكرار هذا التمرين بين 5 و10 مرات.



لتصحيح التجاعيد الأفقية التي تظهر على الجبين يجب تقوية العضلات المتواجدة في هذه المنطقة، وذلك من خلال وضع اليدين بشكل أفقي على الجبين والضغط على هذه المنطقة في الوقت الذي يتم فيه رفع الحاجبين لخمس مرات متتالية. ينصح بإجراء هذا التمرين بشكل يومي.



كما يرتبط الحفاظ على بشرة صحية باعتماد نظام غذائي متوازن، والأفضلية في هذا المجال تبقى للأطعمة التي تحافظ على شباب البشرة مثل تلك الغنية بالفيتامين C (الحمضيات، الكيوي، الفراولة، البروكولي، والفليفلة الخضراء...) كونها تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذيرات الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة للبشرة.



ينصح أيضا بالتركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبيتاكاروتين والحوامض الدهنية الأساسية كونها تسهم في تأخير شيخوخة البشرة والحفاظ على ليونة ومتانة الجلد (الجزر، اليقطين، السبانخ، الحبوب، والزيوت النباتية). على أن يتم اختيار المنتوجات الموسمية وأساليب الطهي التي تحافظ على خصائصها الغذائية، فضلا عن الحرص على تناول لتر ونصف اللتر من الماء يوميا والإقلاع عن التدخين والحد من تناول المأكولات السريعة والتعرض للشمس دون حماية.

عن «نوفوستي»