



ما العادات التي تسهم في زيادة احتمال خطر الإصابة بالخرف؟



كشفت دراسة طبية حديثة، عن ثلاثة أسباب مرتبطة بنمط الحياة الذي نعيشه، تزيد من خطر الإصابة بالخرف.



وأشارت الدراسة التي شملت 4164 شخصا بمتوسط عمر 59 عاما، إلى أن العوامل الثلاثة، رفعت من معدلات الضعف الإدراكي، وتراجع قوة الذاكرة، وبروز علامات لانكماش الدماغ. وخضع المشاركون في الدراسة لاختبارات الذاكرة ومهارات التفكير الأخرى، مثل سرعة معالجة المعلومات والانتباه.



وخلصت الدراسة إلى تحديد ثلاثة عوامل في نمط الحياة، زادت من خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي وجاء التدخين في طليعة هذه العوامل، وهو ما يتوافق مع الأرقام المعلنة من جانب منظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 45% مقارنة بغير المدخنين.



وإلى جانب التدخين، فقد أشارت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، تزيد من التدهور المعرفي وخطر الإصابة بالخرف، فضلا عن عدم ممارسة الرياضة.



ولفتت الدراسة إلى أن التغذية السليمة والتمارين الرياضية يمكن أن تؤثر على تكوين الخلايا العصبية في «الحصين»، وهو تغصن صغير في الدماغ، يستقر أسفل كل من الفصين الصدغيين، ويؤدي دورا مهما في تكوين الذكريات، والتي ينتج بها الدماغ خلايا جديدة.



وحذرت الدراسة من عامل ارتفاع ضغط الدم وخصوصا في منتصف العمر، كونه عاملا مساعدا على الإصابة بالخرف.

عن «سكاي نيوز»

