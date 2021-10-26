ليلى الشافعي



أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه «حفاظ» عن فتح باب التسجيل في حلقاتها القرآنية التي ستعود للمساجد بعد توقفها لأكثر من عام ونصف العام بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة م.أحمد المرشد: نحمد الله على نعمته وفضله على بلدنا الحبيب الكويت من انحسار الجائحة وبدء العودة إلى الحياة الطبيعية وبخاصة عودة رص الصفوف إلى المساجد وما يلحق بذلك من عودة الحلقات القرآنية إلى مساجدنا العامرة.



وأضاف: دعت الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أولياء أمور الطلاب إلى التسجيل في مراكز حفاظ القرآنية، حيث ستقام بمشيئة الله تعالى حلقات منتظمة بالمساجد يومان في الأسبوع مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة ووقائية أبنائنا الطلاب ومعلميهم، ولدينا حلقات للذكور وأخرى للإناث للأعمار من 4 سنوات وما فوق. وتابع: لمواكبة الإقبال المتوقع على التسجيل في الحلقات القرآنية.