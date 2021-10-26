تعتبر ساعة ماستربيس امبراس بمنزلة مزيج من التعبير الفني والإبداع التقني، بفضل جمال طريقة التقويم التراجعي والطريقة الاستثنائية في عرض مؤشر الثواني الصغير، حيث يدور القلبان، وهي عبارة استعارة مجازية عن الارتفاع والانخفاض الذي قد يحلق بأي علاقة مهما كانت، ومع ذلك يظل القلبان معا على الدوام، مرتبطين في عناق أبدي مستمر.



تجمع هذه القطعة الزمنية ما بين الجمال الجذاب وخبرة مذهلة في صناعة الساعات. يتوافر هذا الطراز في إصدارين، حيث يتميز أحدهما بقرص ساعة أفينتورين أزرق والآخر بقرص ساعة صدفي أبيض مزين بخطوط مشعة تنبثق من مؤشر الثواني الصغير.



ويضفي هيكل الساعة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بسماكة 40 مم حضورا قويا وجاذبا للمعصم، وهي بمنزلة رفقة رائعة وذات قيمة لأي مجموعة أزياء راقية. ويوجد داخل الإطار الفاخر جهاز حركة الساعة من عيار ML258. تتميز هذه الحركة الأوتوماتيكية بلمسات نهائية عالية الجودة مثل الجسور المطلية بالروديوم والمزينة بتدرج حلزوني، وإطار مفتوح مطلي بالروديوم والمزين بنمط كوت دو جنيف الرأسي، ومزيج من الزخرفة المسفعة والزخرفة المتدرجة الحلزونية. وإلى أبعد ما تكون سببا داعيا للابتسامة، تتمتع هذه الساعة بالعديد من الصفات الداخلية.



وتوضح عقارب الساعات والدقائق ذات الشكل المفتوح على هيئة أوراق الشجر الوقت بوقع صوتي واضح ذات أسلوب مميز. يوجد في الجزء السفلي من القرص عقرب يشبه السهم إشارة إلى سهم الحب لكيوبيد، حيث يشير ذلك إلى مؤشر التاريخ الرجعي، معبرا عنه بذوق عال على شكل سلسلة من الدوائر. وعند الشعور بحالة حب أو تقع في الحب كما هو شائع، يمكن القلب أن يفوت نبضة من النبضات ويمكن غمر الرأس بشكل ملحوظ، حيث العبارة الشعرية على قرص الساعة، «أحبك قليلا، كثيرا، بجنون!».



ومع ذلك، تتمثل قطعة المقاومة في ساعة ماستربيس امبراس في نموذج عرض عقرب الثواني الصغيرة، وهو إعادة تفسير لمؤشر العجلة المربعة الحاصل على براءة اختراع لموريس لاكروا. كل سن من هذا المؤشر لديه تعريف فريد من نوعه، حيث تم تصميمه لتفاوتات متناهية الصغر خلال التعامل مع نظيره المجاور له بدقة لا مثيل لها. تشير العلامة السرية إلى الثانية السائدة دون إفساد التصميم النظيف لقرص الساعة. يتميز كلا الإصدارين من ساعة ماستربيس امبراس بتفسيرهما الخاص لمظهر القلب.



يتم تقديم ساعة ماستربيس امبراس على حزام متناسق من جلد العجل، مقترن بمشبك قابل للطي من الفولاذ المقاوم للصدأ.