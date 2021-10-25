استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته بمدينة الرياض وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومواضيع جدول أعمال القمة متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية ولشعب مملكة البحرين الشقيقة مزيدا من التقدم والإزدهار.

وقد حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وعددا من كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.