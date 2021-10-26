هادي العنزي



واصـــل الجهــــراء انطلاقته بالدوري الممتاز لكرة السلة متجاوزا القرين في ثاني مبارياته بالبطولة 90-78، محققا ثاني فوز له على التوالي، ورافعا رصيده إلى 4 نقاط، فيما تلقى الخاسر هزيمته الثانية تواليا، وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وفي مباراة أخرى تغلب كاظمة على برقان 106-83، ليحصد البرتقالي أول نقطتين له.



وجاءت مواجهة الجهراء والقرين متكافئة في نصفها الثاني، والذي انتهى 53-51 لمصلحة «الجهراوية»، فيما دانت الأفضلية للفائز في النصف الأول وهو السبب الرئيس وراء الفوز، بعدما سجل لاعبو الجهراء 37 نقطة، بينما اكتفى لاعبو القرين بتسجيل 27 نقطة.



وفي المواجهة الثانية، أحكم كاظمة الطامح للمنافسة على لقب الدوري سيطرته على خصمه برقان منذ الربع الأول.