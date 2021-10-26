توقع الجميع أن يخسر برشلونة الكثير من هيبته بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن أن تصل الأمور إلى حد خسارة موقعة «الكلاسيكو» على أرضه للمرة الثانية توالياً، فهذا يظهر أن الأمر يتعلق بأكثر من فقدان خدمات لاعب حتى وإن كان بحجم أفضل لاعب في العالم 6 مرات.



وأبرز دليل على أن الأمر لا يتعلق بلاعب بل بمنظومة لعب، هو أن ريال خسر جهود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصالح يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 وخسر هذا الموسم قائده المدافع سيرخيو راموس الذي سار بنفس وجهة ميسي بانتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي، لكن ذلك لم يؤثر على النادي الملكي الذي يجد نفسه على بعد نقطة من الصدارة وخمس من غريمه الكاتالوني بعد فوزه على الأخير 2-1 في معقله «كامب نو»، كما يتصدر أيضا مجموعته في دوري الأبطال.



وكان انتصار أول من أمس الرابع تواليا لريال على غريمه في سيناريو لم يحصل منذ 56 عاما، ما يؤكد أن المسألة لا تتعلق بلاعب حتى وإن كان بحجم ميسي، وذلك لأن النجم الأرجنتيني كان متواجدا مع الفريق في خساراته الثلاث الماضية.



لكن هناك أشياء تستحق الإشادة بالأداء الذي قدمه برشلونة وهي أنه تمسك بفلسفة الاستحواذ على الكرة وكان الأكثر تسديدا على المرمى وربما كان قادرا حتى على إنقاذ نقطة لو أظهر الأميركي سيرجينيو ديست رباطة جأش أمام المرمى.



من المؤكد أنه لا يمكن اتهام لاعبي المدرب الهولندي رونالد كومان بالافتقاد إلى الجهد أو الطموح بفريق يضم أربعة لاعبين لا يتجاوزن العشرين عاما، بينهم غافي الذي بات عن 17 عاما أصغر لاعب يبدأ أساسيا في تشكيلة «بلوغرانا» خلال مواجهة الـ«كلاسيكو» على مدى 80 عاما.



واعتمد ريال على الهجوم المضاد الذي جاء منه الهدفان، وخلق المزيد من الفرص ولو لم يسجل البديل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لكانت نتيجة فوز ريال 2-0 عادلة تماما، كما كانت الحال في المباراة التي فاز بها جاره أتلتيكو على النادي الكاتالوني 2-0 في ملعبه «واندا متروبوليتانو» قبل فترة التوقف الدولية، في أحد أكثر انتصاراته المقنعة على برشلونة منذ أعوام طويلة.



وفي العاصمة، أنقذ الأوروغوياني لويس سواريز فريقه أتلتيكو من خسارة محتمة أمام ريال سوسييداد بعد أن سجل له هدفين (61 و77 من ركلة جزاء) ليعوض تأخره 2-0 أمام الضيوف بهدفي النرويجي ألسكندر سورلوق (7) والسويدي ألكسندر إيزاك (48). وبهذا التعادل حافظ سوسييداد على صدارة الدوري، فيما رفع أتلتيكو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع.



وتفتـــتـــح الجولة العاشرة اليوم بـ3 مواجهات، حيث يلتقي ألافيس مع التشي، وإسبانيول مع أتلتيك بلباو، وفياريال مع قادش.