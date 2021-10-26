زكي عثمان



لم تكن ليلة عادية.. بل وجبة كروية أشبعت عشاق «الساحرة المستديرة» من بقاع الأرض لمتابعة قمة مباريات الجولة التاسعة في الدوري الانجليزي التي جمعت مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول.



وفيما كانت العيون شاخصة تجاه مقاطعة كاتالونيا حيث «كلاسيكو إسبانيا» أو ما كان يطلق عليه قبل سنوات قليلة «كلاسيكو الأرض» لوجود ظاهرتي الكرة الحديثة ميسي ورونالدو، تغيرت بوصله اهتمام عشاق الكرة الجميلة إلى انجلترا لمشاهدة مبارزة من نوع خاص جمعت «الفرعون» المصري محمد صلاح مع «الدون» البرتغالي كريستيانو رونالدو، في واحدة من كلاسيكيات المواجهات الفردية الجديدة على الساحة العالمية، حتى إن العالم تجاهل لاحقا مواجهتي أثرياء باريس بنجومه الكبار (ميسي ومبابي ونيمار) في قمة مارسيليا التي انتهت بتعادل سلبي من دون أي لمحات فنية تذكر سوى الشغب الجماهيري الفرنسي المعتاد هذه الأيام، وقمة الدوري الإيطالي التي جمعت يوفنتوس وإنتر ميلان وانتهت كذلك بتعادل إيجابي 1-1.



لم يخيب الآمال



«الفرعون» لم يخيب الآمال المصرية والعربية الكبيرة التي يحملها على عاتقة (منذ سنوات) وقال كلمته وبصوت عال في معقل «الشياطين» ليسكت بها الجميع وفي مقدمتهم السير اليكس فيرغسون الذي جلس صامتا غير مصدقا لما يشاهده من إبداع مصري على الأراضي البريطانية.



صلاح أكد من جديد أحقيته ليس في التنافس هذا العام على جائزة أفضل لاعبي العالم بل انه الأحق بها، ولم لا؟!



المباراة كانت استمرارا لظاهرة «مو صلاح» التي تغزو انجلترا ليس مع بداية هذا العام فحسب لكنها الظاهرة التي انطلقت قبل 4 مواسم، وليؤكد «الفرعون» في الموسم الخامس له مع الفريق أنه يسير على درب الأسطورتين ميسي ورونالدو من ناحية ارتفاع المستوى الفني مع الثبات على تحقيق المزيد من الأرقام الشخصية التي تضاف إلى رصيده وتجعل منه أيقونة جديدة في تاريخ كرة القدم العالمية.



صلاح أصبح اليوم ظاهرة كروية عالمية ليس فقط بأهدافه ولكن بثقته العالية في نفسه التي اكتسبها من حب الجماهير ومن بذل الجهد والعطاء والإخلاص لمعشوقته بعيدا عن «الشو الإعلامي» فجذب الجميع إليه في كل مرة يخرج يتحدث فيها عقب إنجاز جديد له.. فقال بعد الفوز التاريخي: «أعتقد أنه من الرائع الفوز هنا 5-0. كنا ندرك قبل المباراة أنها ستكون صعبة في حال لم نفرض أسلوبنا.. حاولنا اللعب بين الخطوط لصناعة المزيد من الفرص.. فعلنا ذلك وحالفنا الحظ في التسجيل»، أما عن أدائه فقال بتواضع: «أنا سعيد جدا بتسجيل الأهداف وأفرح أيضا بلعب دور صانع الألعاب.. مادام الفريق يحقق الانتصارات فأنا سعيد لتقديم أفضل ما لدي للفريق».



المقارنة الظالمة



ويبقى التساؤل.. لماذا لا يمكن مقارنة صلاح بميسي أو رونالدو؟



محمد صلاح أيقونة جديدة لا يمكن أن تقارن بميسي أو رونالدو، فكلا اللاعبين ظاهرتان حديثتان في كرة القدم تنضمان إلى عقد لؤلؤ من أساطير كرة القدم الطويلة، ونظرا لأن اللاعبين قد غيرا جلديهما وانتقلا إلى فريقين جديدين مما أثر على مستويهما بشكل ملحوظ هذا الموسم، فقل إبداعهما الفني وسحرهما الكروي المعتاد بأهداف ذات صبغة غير اعتيادية، وهو الأمر الذي لا ينطبق الآن على صلاح الذي يصول ويجول في الملاعب الانجليزية والأوروبية ناثرا إبداعاته ولمحاته الفنية، فسجل هدفا خرافيا في مرمي بطل الدوري الانجليزي مانشستر سيتي تحدث العالم عنه باندهاش كبير ثم عاد وسجل هدفا أجمل في مرمى واتفورد ليكون استكمالا للمحاته الفنية في تسجيل الأهداف بطريقة خرافية، وفي دوري الأبطال سجل هدفين من ذهب في مرمى أتلتيكو مدريد في معقلهم كسر بهما الرقم التاريخي للأسطورة ستيفن جيرارد كبير هدافي «الريدز» في دوري الأبطال، ثم عاد وسجل ثلاثية تاريخية في «المان» ليدمر قلعة «الشياطين» ويؤكد أن الفترة الذهبية التي يمر بها ليست وليدة الصدفة بل هي استمرار لحصيلة ما زرعه قبل سنوات ويسير على خطاه الآن بنفس وتيرة الأساطير الكروية الخالدة.



المقارنة العادلة



ومن هنا نقول إنه من الظلم مقارنة صلاح بميسي أو رونالدو، حيث من الإنصاف أن تتحول تلك المقارنة إلى 5 لاعبين آخرين ممن لمعوا مؤخرا ويتنافسون الآن على الكرة الذهبية، وهم: نجم بايرن ميونخ الپولندي روبرت ليفاندوفسكي ماكينة الأهداف التي لا تتوقف، والإيطالي جورجينيو نجم خط وسط تشلسي و«الآزوري» والذي كان لجهوده دور كبير في فوز «البلوز» بدوري الأبطال وأيضا فوز إيطاليا بأمم أوروبا هذا الموسم، وهناك أيضا الفرنسي المتألق نغولو كانتي صاحب الـ«4 رئات» كما يطلق عليه لمجهوده الكبير ودوره البارز في فوز «البلوز» بدوري الأبطال، وكذلك الفرنسي الآخر كريم بنزيمه هداف ريال مدريد والعائد لصفوف منتخب الديوك بعد غياب 6 سنوات بفضل ما يقدمه مع «الملكي» من دور بارز جعله الرجل الأول منذ رحيل أسطورة الفريق البرتغالي رونالدو، ولا خلاف أيضا على الرائع كيفين دي بروين نجم السيتي ومحرك الفريق ومنتخب بلجيكا الأول بفضل ما يملكه من رؤية رائعة لجوانب خفية من اللعب ومن لمسات سحرية تصل بزملائه إلى مرمى الخصم في ثوان.



أرقام تاريخية لصلاح



لابد من التوقف قليلا أمام سلسلة الأرقام التاريخية التي حققها محمد صلاح بفضل ثلاثيته في «المان» وهي:



٭ «هاتريك» الفرعون قاد ليفربول لتحقيق أكبر فوز في معقل غريمه الأزلي مانشستر يونايتد بعدما أذله بخماسية نظيفة.



٭ بات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ البريمييرليغ يسجل «هاتريك» في ملعب «أولد ترافورد»، كما أنها الثلاثية الأولي للاعب في ملعب «الشياطين» منذ رونالدو البرازيلي مع ريال مدريد في دوري الأبطال عام 2003.



٭ أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 3 مباريات متتالية خارج الديار ضد اليونايتد.



٭ أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل للمباراة العاشرة تواليا.



٭ انفرد بصدارة الهدافين الأفارقة بالدوري الانجليزي بـ107 أهداف متجاوزا العاجي دروغبا أسطورة تشلسي صاحب الـ 104.



٭ احتل صلاح صدارة الهدافين في الدوري بـ 10 أهداف بفارق 3 عن فاردي نجم ليستر سيتي، ورفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 15 هدفا في 12 مباراة بمختلف المسابقات.