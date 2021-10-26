أنهى روما السلسلة التاريخية لضيفه نابولي ووضع حدا لمسلسل انتصاراته المتتالية عند 8 مباريات، وذلك بإجباره على التعادل السلبي في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي التي شهدت تعادل إنتر حامل اللقب مع ضيفه يوفنتوس 1-1 بعدما اهتزت شباكه في الوقت القاتل من ركلة جزاء للبديل الأرجنتيني باولو ديبالا.



ودخل نابولي بقيادة مدرب روما السابق لوتشيانو سباليتي اللقاء معادلا أطول سلسلة انتصارات له في مستهل الموسم، بعدما خرج فائزا من مبارياته الثماني الأولى (حقق هذا الأمر أيضا موسم 2017-2018)، لكن نادي العاصمة حرمه من مواصلة مسعاه للوصول الى ما حققه بين أبريل وأكتوبر 2017 حين حقق 12 فوزا متتاليا.



ورغم هذا التعثر وفشله في تحقيق فوزه الرابع تواليا على روما، استعاد نابولي الصدارة بـ25 نقطة لكن هذه المرة بفارق الأهداف فقط عن ميلان.



ورفع روما رصيده الى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف إنتر الذي اكتفى بالتعادل على أرضه مع غريمه يوفنتوس بعدما كان متقدما على فريق المدرب ماسيميليانو أليغري حتى الدقيقة 89 قبل أن تهتز شباكه من ركلة جزاء نفذها البديل ديبالا الذي منح فريقه نقطته الـ15 لكن مسلسل انتصارات «السيدة العجوز» توقف عند 6 مباريات متتالية على الصعيدين المحلي والقاري.



ورغم أنه كان يلعب خارج أرضه وعلى الملعب الذي خسر فيه 0-2 في المرحلة الثامنة عشرة الموسم الماضي، كان يوفنتوس الطرف الأفضل لكن المنافس افتتح التسجيل في الدقيقة 17 حين أطلق التركي هاكان جالهان أوغلو كرة صاروخية من خارج المنطقة، فارتدت من زاوية القائم الأيسر والعارضة وسقطت أمام البوسني إدين دجيكو الذي تابعها في الشباك، مسجلا هدفه السابع في الدوري بقميص الفريق الذي انضم اليه هذا الموسم من روما.



ويسعى ميلان إلى وضع نابولي تحت المزيد من الضغط والانفراد بصدارة الدوري حين يستضيف تورينو اليوم في المرحلة العاشرة، وذلك قبل دخوله في مرحلة صعبة ستحدد مصيره القاري وحتى حظوظه في إحراز لقب «سيري آ» لأول مرة منذ 2011.



ويدخل ميلان لقاء الثلاثاء ضد تورينو الذي لم ينس بالتأكيد هزيمته المذلة في مايو الماضي بسباعية نظيفة على أرضه، وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نابولي.



وتقام اليوم مباراتين، حيث يستضيف سبيزيا نظيره جنوى، ويلتقي فينيزيا مع ساليرنيتانا.