وجه اللاعب السابق بول ​سكولز​ انتقادا لاذعا إلى بول ​بوغبا​ بعد هزيمة «المان» وطرده من المباراة، إذ قال: «يأتي بوغبا إلى أرض الملعب في الشوط الأول لمحاولة مساعدة الفريق وربما الحصول على القليل من الاحترام، ثم تم طرده لاحقا بعد تدخل مثير للسخرية. يجب أن نفكر، هل سنراه مرة أخرى بقميص يونايتد؟».



وتابع: «لقد تسبب في الفوضى على مدى العامين الماضيين. الجميع يعرف موهبته، والجميع يثق به، وكل مدرب يثق به، لكن مع كل هذه الضجة، وعدم توقيع عقده، يأتي ويفعل شيئا من هذا القبيل. هذا ليس خطأ أوليا، لا تفهموني بشكل خاطئ»، وأضاف: «ربما سيلعب مرة أخرى، أليس كذلك؟ لكنني لا أعتقد أنهم سيفتقدون أي شيء إذا لم يفعل ذلك. لقد أتيحت له فرص عديدة، وهو يقول باستمرار إنه يفتقر إلى الاتساق، لكن هذا مجرد نقص الانضباط وعدم احترام مدربك وزملائك في الفريق».