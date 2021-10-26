رصدت الصحافة العالمية تألق مهاجم وجناح وهداف ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، حيث بات الفرعون حديث خبراء الكرة الإنجليزية خاصة مع اقتراب حفل الكرة الذهبية من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية في 29 نوفمبر المقبل على مسرح «شاتليه» في باريس، فقالت «إكسبريس»: «محمد صلاح يضرم النيران في مانشستر يونايتد ويزيد الضغوط على سولشاير الذي أكد عدم وجود أي نية لديه في الاستقالة».



فيما قالت جارديان: «فوز تاريخي ومهين، أسود يوم في مسيرة سولشاير، هاتريك محمد صلاح يكسر الأرقام القياسية».



أما «ذا تايمز» فقالت: «إهانة تامة، محمد صلاح وكتيبة ليفربول يفوزون على مانشستر يونايتد بخماسية في أولد ترافورد»، كما قالت «ديلي ميل»: «صلاح يصبح أول لاعب يسجل هاتريك في أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي أمام أنظار رونالدو ومعاناة سولشاير». بدورها، قالت «ديلي تليجراف»: «هاتريك صلاح يقود كتيبة يورغن كلوب في ليفربول لإهانة مانشستر يونايتد بالفوز 0-5»، أما «ميرور» فقالت: «صلاح يسجل هاتريك في مانشستر يونايتد ليصبح أسود يوم في تاريخ سولشاير».



وكذلك قالت «ديلي ستار»: «هاتريك رائع من محمد صلاح في أسود 60 دقيقة لمانشستر يونايتد وسولشاير، اهتزت شباكهم بـ 5 أهداف وطرد بوجبا»، وقالت «إندبندنت»: «صلاح يحتفل بالهاتريك في مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم أمس».