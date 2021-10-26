القاهرة - سامي عبد الفتاح



يظهر اليوم فريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، بطل الدوري المصري للموسم الماضي، في أول اختبار للدفاع عن لقبه، ضمن الجولة الاولى التي انطلقت امس، وذلك عند مواجهته مع فريق إنبي بقيادة حلمي طولان، في التاسعة مساء بتوقيت الكويت بملعب الدفاع الجوي.. ويسبق هذه المواجهة مباراتان الأولى في الرابعة عصرا بين المقاولون العرب والشرقية للدخان، والثانية في السادسة والنصف وتجمع الجونة وسيراميكا.



وتأتي مواجهة الزمالك وإنبي بعد 24 ساعة من صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس ادارة الرئيس السابق مرتضى منصور، الى إدارة النادي وإلغاء قرار عزله ومجلسه الصادر من وزارة الشباب والرياضة قبل عدة شهور.. وهو ما جعل مرتضى منصور يصرح بأن كارتيرون مستمر مع نادي الزمالك، والذي كان قد سبق له ترك الفريق في ولايته الأولى مع الفريق الأبيض بسبب خلافاته مع رئيس النادي.



وأكد منصور انه لن يعود الى ادارة الزمالك مع مجلسه، تنفيذا للحكم، ولن يعلن قراره بشأن خوض انتخابات المجلس القادم، إلا بعد مباراة القمة مع الاهلي في الجولة الثالثة للدوري يوم 5 نوفمبر، للحفاظ على استقرار الفريق.



وفي المقابل، أعلن وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، أنه سيدرس الموقف القانوني بعد هذا الحكم القضائي وسيتخذ القرار الأنسب لمصلحة نادي الزمالك وبما يتوفق مع اللوائح والقوانين، ولم يستبعد الطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.



الى ذلك، وفيما يستعد الزمالك لخوض مواجهته الأولى للدفاع عن لقب الدوري، يستعد الأهلي بقيادة موسيماني لاستعادة البطولة التي رحلت عنه بعد 6 ألقاب متتالية، بمواجهته الأولى غدا أمام الإسماعيلي، بعد دعم الفريق بست صفقات جديدة، هم الجنوب أفريقي بيسري تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من نادي النجوم وحسام حسن من سموحة ومصطفى البدري من الإنتاج الحربي، وان كان الأخير قد رحل لنادي فيوتشر على سبيل الإعارة، مع عودة الثنائي المعار، أحمد عبدالقادر وعمار حمدي من سموحة والاتحاد على التوالي.