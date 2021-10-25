العمليات لحالات مختلفة مثل الثلاسيميا وأنيميا البحر المتوسط، والليمفوما، وسرطان الخلايا الجذعية العصبية أو فشل في النخاع وغيرها

العمليات تسبقها سلسلة من الإجراءات التحضيرية الطويلة والدقيقة والتي قد تصل ل 6 أسابيع

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن نجاح برنامج زراعة الخلايا الجذعية في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال في منطقة الصباح الطبية التخصصية والتابع لوزارة الصحة في إجراء 15 عملية زراعة خلايا جذعية خلال عام.



وأوضح الدكتور السند بمناسبة مرور عام على إجراء أول عملية زراعة خلايا جذعية في 26 أكتوبر من العام الماضي، أن العمليات التي أجريت كانت لأطفال يعانون من حالات مختلفة مثل الثلاسيميا وأنيميا البحر المتوسط، والليمفوما، وسرطان الخلايا العصبية الجذعية والأنيميا المنجلية ولحالات فشل في النخاع وغير ذلك، مبينا أن العمليات أجريت في مستشفى البنك الوطني للأطفال، وذلك عبر وحدة الخلايا الجذعية التابعة لقسم أمراض الدم والسرطان، والذي يضم كذلك وحدة الأورام ووحدة أمراض الدم واللوكيميا.

وأشار الدكتور السند إلى هذه النوعية من العمليات تسبقها سلسلة من إجراءات التحضير الطويلة والدقيقة قبل الخضوع لإجراء العملية، والتي قد تستغرق نحو 6 أسابيع، وذلك بإشراف فريق متكامل يضم أطباء متخصصين وصيادلة وفريق التمريض والعلاج الطبيعي والتغذية والمختبرات، هذا بالاضافة إلى مختصين من فريق زراعة الخلايا الجذعية من البالغين.

وأكد الدكتور السند في الختام أن برنامج زراعة الخلايا الجذعية وما حققه من نجاح منذ انطلاقته في العام الماضي عبر كفاءات وطنية وكفاءات مخلصة ومتخصصة، يعزز برامج الزراعة في دولة الكويت مثل زراعة الكبد والقلب والكلى، مثمنا سائر الجهود المخلصة من العاملين في المنظومة الصحية في البلاد، والتي تعمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية اللازمة لمتلقي الرعاية الصحية في دولة الكويت.