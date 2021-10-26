وصف مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير الهزيمة المذلة، بأنها «أحلك أيام» مشواره كمدرب للنادي، لكنه قال إنه لا ينوي إطلاقا ترك منصبه، لكنه أقر بأن مهمته أصعب الآن في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وقال المدرب النرويجي الذي تولى المسؤولية في ديسمبر 2018: «ليس من السهل قول شيء ما عدا أنه أحلك يوم مررت به مع هؤلاء اللاعبين.

لم نكن جيدين بما يكفي على المستوى الفردي وكفريق، لا يمكننا منح فريق مثل ليفربول هذه الفرص لكننا للأسف فعلنا ذلك».

وزاد: «سيكون الأمر صعبا. معنويات اللاعبين منخفضة لكن هناك الكثير من الشخصيات القوية هنا.. نحن نعلم أننا في الحضيض ولا يمكننا أن نشعر بأسوأ من ذلك. دعونا نرى إلى أين يسير الأمر».

وأضاف: «الأداء برمته لم يكن جيدا بما يكفي».