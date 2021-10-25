أعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن تتوصل الدول المشاركة في هذا الملتقى إلى النتائج المرجوة التي من شأنها تحقيق رؤية المملكة لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط، متمنياً لسمو ولي العهد والوفد المرافق لسموه السلامة في الحل والترحال

مجلس الوزراء تابع مستجدات الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي دعا إليه صاحب السمو الأمير ورعاه لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه الطاقات والإمكانات كافة لخدمة الوطن العزيز والشعب الوفي



استمع المجلس إلى شرح قدمه سمو رئيس الوزراء بشأن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الاحد بين رؤساء السلطات الثلاث بناء على تكليف صاحب السمو الامير لاقتراح ضوابط وشروط العفو

مجلس الوزراء أكد أن حرص الكويت في هذه القمة قد جاء انطلاقاً من الأهمية القصوى التي توليها لتعزيز أوجه التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة ما يتعلق بالاستدامة البيئية واستخدام الطاقات المتجددة وكل ما من شأنه مواجهة مشاكل التصحر

أحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح مجلس الوزراء علماً بآخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في الكويـت والـذي يشـهد اسـتقراراً وتحسـناً مسـتمراً ولله الحمد



دعا مجلس الوزراء مجدداً المواطنين والمقيمين لمواصلة التقيد بالاشتراطات الصحية لضمان استمرار المؤشرات الإيجابية بما يكفل المحافظة على المنظومة الصحية



مجلس الوزراء: تكليف وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة لاستعجال بعض مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الأمة لما لها من أثر إيجابي في رفع تقييم الكويت على المؤشرات الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد



مجلس الوزراء: تكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار حالات الامتناع والملاحظات التي ترد في تقارير الجهاز الخاصة بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة



استعرض مجلس الوزراء مشاريع وزارة الكهرباء والماء بشأن الطاقة المتجددة، وأحيط علماً بالعرض المرئي المقدم من وزارة الكهرباء والماء بشأن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها من قبل الوزارة حتى سبتمبر 2021



مجلس الوزراء رحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها المدنية، منوهاً بأن هذا البيان يؤكد استشعار مجلس الأمن الدولي للتهديد الذي تمثله الممارسات الحوثية على أمن واستقرار المنطقة

