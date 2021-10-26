أطلقت مجموعة الصداقة الكويتية - اللبنانية أعمالها والتي تهدف إلى تعزيز وتوطيد علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين والشعبين الشقيقين وفتح آفاق جديدة تسهم في إثراء روح التعاون والتضامن بينهما.



وقالت المجموعة في بيان لـ (كونا) بمناسبة إطلاق أعمالها في احتفالية أقامتها بمقر السفارة اللبنانية لدى الكويت إنها مجموعة غير ربحية وليست سياسية وتضم هيئتها الإدارية شخصيات من كلا البلدين، مشيرة إلى انه تم الاتفاق على أن تكون الكويت مركزا للمجموعة.



وأوضحت انها تعتزم القيام ببعض النشاطات والخدمات العلمية والثقافية والتعليمية والتربوية والإنمائية والسياحية والصحية والاجتماعية وإيجاد مناخ ملائم يكون حافزا للجميع من أجل العمل على خدمة المجتمعين الكويتي واللبناني.



وأفادت بأنه من ضمن اختصاصات وأعمال المجموعة تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية وتوثيق التعاون بين المجتمعين الى جانب تأسيس ودعم النشاطات المختلفة التي تسهم في توطيد روابط الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.



وأضافت ان من ضمن اختصاصات المجموعة أيضا ممارسة الأنشطة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم وتقديم الدعم لهم وتشجيع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة على الصعد كافة.



ويضم المجلس التأسيسي للمجموعة من الجانب الكويتي كلا من الشيخ دعيج الصباح الرئيس الفخري للمجموعة والشيخة سهيلة الصباح والمستشار محمد الرومي والإعلامي ماضي الخميس وم.ضرار الملا والمحامية غدير حياتي والإعلامي عبدالكريم الهندال، فيما يضم الجانب اللبناني كريم درويش ود.بلال صنديد والإعلامية رباب بداح وم.حسان بيدس.