twitter facebook whatsapp viber telegram email صاحب السمو تفضّلَ بافتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة الثلاثاء 2021/10/26 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 4198 A+ A- استمع صاحب السمو: على بركة الله نفتتح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر ..وندعوا الله سبحانه وتعالى التوفيق لخدمة الكويت وأهلها موكب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يصل إلى مبنى مجلس الأمة لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر وصول سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى مبنى مجلس الأمة لحضور افتتاح دور الانعقاد وصول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار الشخصيات إلى مبنى مجلس الأمة لحضور افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الحكومة تجلس في مقاعدها المعتادة استعداداً لجلسة افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة بدء توافد النواب إلى قاعة عبدالله السالم تمهيداً لافتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة