ابتكر فريق من الباحثين في بريطانيا معادلة خوارزمية تندرج في إطار تقنيات التعلم العميق يمكنها تتبع الإشارات الفيزيائية والكيميائية على مستوى الجزيئات داخل الخلايا البشرية من أجل رصد الطفرات الجينية الرئيسية المسببة لسرطان المستقيم والقولون.

وأكد فريق الدراسة من جامعة وارويك في بريطانيا أن هذه التقنية تجعل تشخيص سرطان المستقيم والقولون أكثر دقة من الوسائل المعمول بها حاليا، وتسمح للمرضى بالاستفادة من طرق العلاج المستهدف من أجل زيادة فاعلية العلاج وخفض التكلفة، لاسيما وأن وسائل التشخيص التي تطبق حاليا تتضمن اختبارات جينية باهظة التكلفة وتستغرق فترات زمنية طويلة.

وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية الطبية "لانسيت ديجيتال هيلث"، ذكر فريق الدراسة أنهم ركزوا على استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد ثلاث طفرات جينية رئيسية من خلال تحليل شرائح لأنسجة مصابة بالسرطان، كبديل للتقنيات المعمول بها حاليا لاكتشاف الطفرات الجينية.

وذكر الباحثون أن المعادلة الخوارزمية الجديدة بمقدورها اختيار الشرائح التي تحتوي على أنسجة مصابة بالسرطان دون الحاجة إلى تقارير علم الامراض في هذا الصدد، وكذلك بدون تدخل من العنصر البشري.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث محسن بلال من مركز تحليل الأنسجة التابعة لجامعة وارويك قوله: "أشعر بحماس بالغ حيال إمكانية استخدام هذه المعادلة الخوارزمية في رصد الإشارات الفيزيائية والكيميائية على مستوى الجزيئات بالخلايا والطفرات الجينية الرئيسية، وهو ما يصب في صالح مرضى سرطان المستقيم والقولون من أجل توفير وسائل علاجية أرخص وأسرع وأكثر فعالية.