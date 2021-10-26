مجلس الأمة يرفض تشكيل لجنة لتحسين بيئة الأعمال

مجلس الأمة يزكي صالح المطيري ومحمد المطير وخالد العتيبي لعضوية لجنة الظواهر السلبية

مجلس الأمة ينتخب علي القطان وسعدون حماد وفايز الجمهور وخالد العتيبي وعبدالعزيز الصقعبي لعضوية اللجنة الإسكانية

مجلس الأمة ينتخب ناصر الدوسري وعبدالله الطريجي وخالد العتيبي ومحمد الحويلة ممثلين عن المجلس في عضوية البرلمان العربي

مجلس الأمة يزكي الصيفي الصيفي وحمد روح الدين وصالح المطيري وفارس العتيبي وحمود مبرك ومبارك الحجرف ومساعد العارضي لعضوية لجنة المرافق العامة

مجلس الأمة ينتخب أسامة المناور وخالد العنزي وعبدالعزيز الصقعبي لعضوية لجنة الأولويات

مجلس الأمة ينتخب عبدالله الطريجي ومبارك الخجمة ومهلهل المضف وهشام الصالح وعبدالعزيز الصقعبي لعضوية لجنة حماية الأموال العامة

مجلس الأمة ينتخب عدنان عبدالصمد و علي القطان وبدر الملا ومبارك العرو ويوسف الغريب وخالد العتيبي و شعيب المويزري لعضوية لجنة الميزانيات والحسابات الختامية

مجلس الأمة يزكي حمد المطر وسعدون حماد ومهلهل المضف وفايز الجمهور ومحمد الحويلة لعضوية اللجنة التعليمية

المجلس يزكي سلمان الحليلة وحمد روح الدين ومبارك الخجمة ومهند الساير وعبيد الوسمي وهشام الصالح وعبدالله الطريجي لعضوية اللجنة التشريعية

المجلس يزكي بدر الحميدي وفارس العتيبي وأسامة المناور وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف لعضوية اللجنة الخارجية

مجلس الأمة يزكي أحمد مطيع وسعد الخنفور وصالح المطيري وخليل الصالح وفرز الديحاني لعضوية اللجنة الصحية

مجلس الأمة يزكي خالد العنزي أحمد الحمد ويوسف الغريب وأسامة الشاهين وسلمان الحليلة وبدر الملا وشعيب المويزري لعضوية اللجنة المالية

مجلس الأمة يزكي علي القطان ومرزوق الخليفة وسعدون حماد وحمود مبرك ومحمد الراجحي لعضوية لجنة الداخلية والدفاع

المجلس ينتخب سعود أبو صليب والصيفي الصيفي ومساعد العارضي وثامر السويط ومبارك الحجرف لعضوية لجنة العرائض والشكاوى

الرئيس مرزوق الغانم: تأليف اللجان من عمل المجلس خلال أسبوع ولا نستطيع التأجيل ولا علاقة للحكومة في ذلك ويستطيع من يريد ذلك تقديم طلب للتأجيل

-الرئيس مرزوق الغانم عن تأجيل الاستجوابات: هذه جلسة ذات طبيعة خاصة لا يوجد بها أسئلة ولا استجوابات ولا رسائل وهذا من تقدير الرئيس ووافق عليه مكتب المجلس

-الاستجوابات لم تحذف من الجدول وستكون في جدول أعمال الجلسة المقبلة بعد أسبوعين