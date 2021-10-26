عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الاستئناف اليوم، حكمها بقضية شبكة غسيل الأموال المتهم بها 19 شخصا بينهم زعيم الشبكة الإيراني «ف.ص» وإيراني آخر و 10 مواطنين وثلاثة مصريين ويمنيين اثنين ولبناني وبنغلاديشي.

وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بحبس الإيراني «ف.ص» ورئيس قسم في إدارة المرور 4 سنوات عن تهمة التزوير بوثائق مركبات، وبالامتناع عن عقاب المتهم الخامس عن تهمة حيازة سلاح بلا ترخيص، وببراءة 16 متهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 1/2019 حتى 7/2020 بدائرة مباحث أمن الدولة، تهما تتعلق بغسيل الأموال والتزوير، وأسندت إلى بعضهم تهم جلب خمور بقصد الاتجار والتعاطي، وإلى أحدهم جلب خمور وحيازة مادة الترامادول المخدرة بقصد التعاطي وسلاحا ناريا وذخائر بغير ترخيص.