أكدت الطبيبة بإدارة تعزيز الصحة د.مي طه أن سرطان الثدي يكون خطرا إذا وصل إلى المرحلة الرابعة وهي المرحلة الأخيرة، أو في حال كان من النوع الذي ينمو بسرعة، مستدركة أنه بات بالإمكان اليوم علاج النوع الذي ينمو بسرعة والسيطرة عليه بشكل أفضل بفضل الأدوية الجديدة.

وأوضحت خلال المحاضرة التوعوية التي أقامتها إدارة تعزيز الصحة بالتعاون مع حمله (كان) تحت عنوان «احمي نفسك من سرطان الثدي» في مقر مجموعة الشايع للموظفات والعاملات، وتضمنت أهم السبل للكشف المبكر عنه باللغة الانجليزية مشددة على ضرورة تحديد مرحلة المرض وتشخيصه قبل القيام بأي عملية أو علاج لاستئصال مرض سرطان الثدي، مضيفا انه بعد التأكد من نوع السرطان من خلال الفحوصات المختلفة التي تتنوع بين أخذ خزعة وإجراء صورة إشعاعية للتأكد من مدى انتشاره وحجم الورم وتحديد مرحلة تقدمه، يقوم الطبيب المعالج بتحديد نوع العلاج.



كما تناولت بالمحاضرة التعريف بأعراض سرطان الثدي وأسبابه وعوامل الخطورة وأهمية نمط الحياه الصحي في الوقاية منه كما تم عمل شرح مفصل لكيفية الفحص الذاتي للثدي شهريا والفحص الإكلينيكي وصولا إلى عمل الماموجرام والذي يجب أن يبدأ من سن 40 سنة، كما شددت على أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي في العلاج وضمان الشفاء التام من المرض، وتخلل المحاضرة أنشطة مختلفة وفتح المجال للأسئلة.



من جانب آخر، ومع قرب انتهاء الشهر الوردي، كثفت الحملة الوطنية للتوعية عن مرض السرطان «كان» من أنشطتها المتنوعة وذلك لضمان سهولة تداول المعلومات الصحية حول سرطان الثدي، ووصولها لأكبر عدد من النساء في المجتمع، حيث نظمت الحملة معرضا توعويا في مجمع كويت ماجيك تم خلاله توزيع الكتيبات على الحضور من الرواد، كما أقامت في الوقت نفسه المعرض الأول في الأڤنيوز للتوعية من سرطان الثدي واستمر لمدة 4 أيام وخلاله تم عرض منشورات توعوية وتقديم النصائح وتوجيه الرواد لأهم سبل مكافحة سرطان الثدي من الفحص الدوري والاكتشاف المبكر، كذلك تم عرض رقم الاستشارات الطبية للرد على استفسارات الجميع.



كما نظمت الحملة أيضا محاضرة توعوية بجمعية المهندسين الكويتية ألقتها د.مريم العتيبي تناولت خلالها سبل الكشف المبكر عن المرض وطرق العلاج.