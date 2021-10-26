أعلنت ايطاليا اليوم الثلاثاء اعفاء المسافرين المطعمين القادمين من دولة الكويت من شرط العزل الاحترازي المفروض في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة الإيطالية بموقعها الالكتروني إنه تم ادراج المطعمين القادمين من دولة الكويت ضمن (القائمة دال) التي تضم الدول المعفاة من شرط العزل الصحي (الذاتي) الاحترازي.

وكشفت الوزارة في هذا الإطار عن (القائمة دال) للدول والمناطق "ذات المخاطر الوبائية المنخفضة" والتي تضم إلى جانب دولة الكويت كلا من السعودية والبحرين والإمارات وقطر والأردن وبريطانيا واستراليا والولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى اليابان التي تخصها بقواعد إضافية.

وذكرت أن السلطات الايطالية تقبل شهادات التطعيم الصالحة الصادرة عن هيئة الصحة الوطنية من بلد المغادرة وأن يكون اللقاح مجازا من وكالة الأدوية الأوروبية وهي لقاحات (فايزر -بيونيتك) و(موديرنا) و(أسترازينيكا) و(جونسون اند جونسون).

وتفرض اللوائح الخاصة ب(القائمة دال) لدخول ايطاليا دون الالتزام بعزل الذاتي لمدة 5 أيام على "أي شخص أقام أو عبر بإحدى الدول المدرجة في القائمة خلال 14 يوما قبل دخول إيطاليا" بالإضافة الى ملء نموذج تحديد إقامة الراكب وإجراء مسحة سلبية خلال 72 ساعة قبل دخول ايطاليا مع إظهار شهادة التطعيم الرقمية أو ما يعادلها.